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Президент уже посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

Президент Южной Кореи Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Енхап».

По последним данным, он уже успел посетить несколько городов в Киевской области. Следующая возможная остановка — Киев и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Южнокорейский лидер и его супруга Ким Кеон Хи приехали из Польши», — сообщил старший секретарь политика.

К слову, это первый визит Юн Сок Еля на Украину с момента его избрания весной 2022 года. Еще в апреле Южная Корея объявила, что собирается поставлять оружие Украине, чтобы отношения с Россией продолжали развиваться стабильно. До этого президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что если вдруг возникнет ситуация в виде нападений на мирное население или нарушений каких-то законов в ходе конфликта, то в этом случае Южной Корее будет очень сложно настаивать на гуманитарной или финансовой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Южная Корея не собирается поставлять военную помощь Украине.