МИД и МО исследуют информацию о падении ракеты КНДР в российской экономической зоне

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Подтверждения о том, что корейская ракета упала в российской экономической зоне, пока нет.

Министерство иностранных дел и Минобороны РФ исследуют информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — сказал он.

Дипломат добавил, что российскому ведомству предельно понятно, почему КНДР регулярно совершает тренировочные пуски ракет. Это вызвано тем, что страну вынуждают усиливать обороноспособность.

«Все эти вещи — и пуски, и другие военные приготовления — являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники. Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи», — заявил Руденко.

Ранее 5-tv.ru писал, как представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России.