Трое человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае

Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official

Около десяти человек находятся в больнице.

Число погибших в жуткой аварии автобуса и грузовика в Кубани увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Краснодарского края.

ДТП произошло на автодороге «Краснодар — Ейск». По пути из Тулы в Анапу пострадали минимум 14 человек, троих из них пришлось деблокировать спасателям на месте аварии, сообщает пресс-служба МЧС России. Пострадавшие госпитализированы.

Один из пострадавших в ДТП находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Также известно, что во время столкновения в рейсовом автобусе находились девять детей, но об их состоянии не сообщается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП автобуса и грузовика в Кубани.