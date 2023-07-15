Слезы текут рекой: Юлия Ковальчук рассказала, как живет после вторых родов

Певица Юлия Ковальчук каждый день плачет от счастья после рождения второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка постоянной плачет после рождения второго ребенка. Что-то не так?

Недавно певица Юлия Ковальчук и артист Алексей Чумаков стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. Об этом они рассказали в своих социальных сетях, но о подробностях супруги решили умолчать.

Издание 7Дней.ru отмечает, что артистка полностью занимается ребенком. Но при этом она успевает выходить на связь с поклонниками. Исполнительница рассказала, что уже много дней певица находится в статусе матери двоих детей. И на протяжении этого времени друзья Ковальчук приносят ей подарки и цветы в честь пополнения в семье.

«Меня это так трогает, что я даже плачу», – призналась артистка.

Известно, что музыкальная исполнительница и ее супруг надежно скрывают свою личную жизнь. Они не позволяют вторгаться в нее фанатам и работникам прессы. Также они чрезмерно оберегают старшую дочь Амелию от лишних глаз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ковальчук поделилась подробностями второй беременности.