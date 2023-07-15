«Занимаюсь свой фигурой»: Бородина собирается лишить дочерей сладкого?

Фото: Instagram* / borodylia

Телеведущая заговорила о лишнем весе своих детей. Неужели им нужно похудеть?

Телеведущая Ксения Бородина отдыхает с детьми в элитном отеле с системой «Все включено». На курорте подают много экзотических блюд и для звезды «Дома — 2» воздержаться от вкусной еды — это большое испытание.

Издание 7Дней.ru сообщило, что телеведущая решила отказаться от вредной пищи и начать заниматься спортом еще в Москве. До сих пор она воздерживатся от высококалорийных блюд. Но зато дочери знаменитости Маруся и Теона ни в чем себе не отказывают.

Все больше поклонников Бородиной хотят понять, почему она не ест вместе с детьми и как объясняет им то, что переизбыток сладкого — это вредно. И в конце концов, зачем телеведущая позволяет дочерям питаться вкусностями, если сама считает, что такое питание неправильное.

«Я не ем блины, потому что сейчас активно занимаюсь своей фигурой. У моих детей с фигурой все хорошо», — ответила на вопрос подписчиков звезда «Дома — 2».

В соцсетях знаменитость заверила поклонников в том, что если бы у ее дочерей были проблемы с лишним весом, то они бы точно не питались блинами с шоколадной пастой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина на отдыхе в Турции намекнула на новый роман.

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