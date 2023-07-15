На Кубани грузовик протаранил автобус с 40 туристами, два человека погибло

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 5-tv.ru

Десять человек после аварии находятся в больнице.

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. Авария произошла рано утром на трассе «Краснодар — Ейск», сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Известно, что грузовик, перевозивший зерно, столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находился 41 человек. Люди ехали отдыхать из Тулы в Анапу. В результате аварии двое пассажиров автобуса погибли, еще десять направлены в медучреждение с различными травмами.

По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео «огненного» столкновения двух грузовиков в Москве.