Серьезная угроза: поставки Storm Shadow Киеву оказались под угрозой
Mirror: поставки Storm Shadow ВСУ могут осложниться из-за забастовки на британском складе
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В Шотландии рабочие вышли на забастовку из-за низкого уровня зарплаты. Как это скажется на поставках оружия?
Поставки техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) в скором времени могут сильно осложниться из-за забастовки работников на объекте британского Минобороны. Об этом сообщает Mirror.
Согласно данным источника газеты, более 50 ведущих сотрудников объекта в Шотландии 14 июля вышли на забастовку из-за низкого уровня зарплаты.
«Именно этот склад отправляет ВСУ ракеты Storm Shadow, Brimstone и вооружение на атомные подводные лодки», — говорится в сообщении.
По мнению источника, если все будет продолжаться в том же духе, то с поставками ракет на Украину может возникнуть серьезные проблемы.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
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