Российский спецназ уничтожил украинскую ДРГ на запорожском направлении

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Украинские боевики пытались воспользоваться фактором внезапности.

Российский спецназ истребил путем прямого попадания диверсионную группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника издания, армия РФ накрыла всю группу ВСУ, которая собралась в лесопосадке.

«Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник, но мы их обнаружили и уничтожили», — заявил информатор.

Известно, что украинские боевики пытались воспользоваться фактором внезапности и попытались сделать это ночью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские диверсанты в упор расстреляли машину с людьми под Угледаром.