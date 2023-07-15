Мечтать не вредно: Залужный пообещал захватить Крым, когда у него появятся на это средства

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, однако Киев до сих пор не признает его итоги.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что когда-нибудь захватит Крым. Но не сейчас, потому что пока у него нет на это средств.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — сказал он в интервью The Washington Post.

Издание отмечает, что Залужный «не стесняется своих намерений». В это же время некоторые западные чиновники обеспокоены возможной реакцией Москвы на попытки Киева добраться до Крыма.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Украина признала совершение теракта на Крымскому мосту в прошлом году.