Попал в Книгу рекордов Гиннеса: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года

Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Joaquim Ferreira

В прошлом году этот титул взял другой футболист — Лионель Месси. Теперь же он находится на втором месте.

Футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в текущем году. Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» попал Книгу рекордов Гиннеса 2023 года.

«Рекордный доход Роналду состоит из 46 миллионов долларов доходов на поле и 90 миллионов долларов за пределами поля», — сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

За период с 1 мая прошлого года по 1 мая текущего футболист заработал 136 миллионов долларов до вычета налогов.

В Книге рекордов Гиннеса 2022 года самым высокооплачиваемым спортсменом года стал футболист Лионель Месси. Он тогда заработал 130 миллионов долларов.

В июне стало известно, какая актриса стала самой богатой в мире. Первое место заняла голливудская актриса Риз Уизерспун. По оценке журнала Forbes, ее состояние составляет 440 миллионов долларов. Тем самым она обогнала Дуэйна Джонсона, который носил этот статус годом ранее.

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