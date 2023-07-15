Только вдвоем: звезда «Закрытой школы» Луиза Габриэла Бровина вышла замуж

Фото: Instagram* / luiza.gabriela.brovina

Влюбленные не стали устраивать пир на весь мир.

В жизни звезды «Закрытой школы» Луизы Габриэлы Бровиной произошло радостное событие. 20-летняя актриса связала себя узами брака с музыкантом Никитой Макаровым, который выступает под псевдонимом Sintilinti. Кадры важного дня пары опубликовал StarHit.ru.

Влюбленные не стали устраивать пир на весь мир. Вместо этого они предпочли провести этот день только вдвоем. Для важного мероприятия знаменитость облачилась в белое платье с вырезом на груди и разрезом на ноге. Нежный, и в то же время сексуальный образ, дополнил букет невесты. От фаты и яркого макияжа актриса решила отказаться.

После ЗАГСа молодожены отправились гулять по Москве и фотографироваться на память. Судя по всему, супруги решили чуть позже устроить небольшой праздник в окружении родных и друзей.

К слову, знакомство Бровиной и Макарова произошло полтора года назад. Молодой человек признавался, что сразу обратил внимание на актрису и стал за ней ухаживать. Однако было это не просто. Но все же ему удалось осуществить желаемое и теперь актриса его супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько звезде «Дома-2» Нелли Ермолаевой обошлась свадьба.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ