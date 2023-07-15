Нефтесервисная компания Schlumberger прекратила поставки продукции в РФ

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Корпорация еще в 2022 году начала добровольно сокращать свое присутствие на российском рынке из-за спецоперации.

Нефтесервисная корпорация Schlumberger (ныне SLB) прекратила поставки продукции в Россию в полном объеме. Соответсвующее заявление опубликовано на сайте компании.

Указано, что компания остановила поставки в страну продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций. До этого запрет распространялся только на поставки в РФ из США, Великобритании, ЕС и Канады.

Корпорация еще в прошлом году начала добровольно сокращать свое присутствие на российском рынке из-за спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японская компания Isuzu Motors решила уйти из России. Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю.