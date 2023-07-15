Кеннеди-младший назвал указ Байдена о мобилизации резервистов подготовкой к войне с РФ

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Претендент на пост президента США указал, что внешнеполитическая американская элита пытается всеми способами воплотить собственные геополитические фантазии.

Решение президента США Джо Байдена мобилизовать три тысячи резервистов в дополнение к уже находящимся в Европе американским военным является подготовкой к прямому столкновению с Россией. Такое заявление сделал претендент на пост президента США Роберт Кеннеди — младший.

«Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы усилить американский контингент в Европе в рамках операции Atlantic Resolve. Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией», — написал он в Twitter.

Кеннеди — младший добавил, что на поле боя гибнут украинцы по вине «внешнеполитической элиты США», преследующей одну цель — «воплотить собственные геополитические фантазии».

«Вместо того чтобы признать поражение, Байден готовится пожертвовать также американскими жизнями», — добавил Кеннеди.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома 13 июля. В документе говорится, что Штаты могут привлечь до трех тысяч резервистов к участию в операции Atlantic Resolve в зоне оперативной ответственности Европейского командования ВС США. Известно, что на данный момент общее число американских военнослужащих в странах Евросоюза составляет порядка 100 тысяч.

До этого Роберт Кеннеди-младший заявил, что к смерти нескольких сотен тысяч украинцев привела политика США, превратившая Украину в скотобойню.

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