«Периодически в сознании»: сын Ивана Краско рассказал о самочувствии отца после операции
Сын артиста Ивана Краско рассказал, что его отец после операции периодически приходит в сознание
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Артист попал в больницу 12 июля из-за последствий перенесенного инсульта.
Состояние недавно перенесшего операцию актера Ивана Краско не ухудшается, но и серьезно не улучшается. Об этом заявил ТАСС его сын Федор.
«Помощницу Дарью Пашкову пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем, ему казалось, что она рядом. Поэтому ее пустили к нему посидеть, она его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. И на ночь ей не разрешили остаться, сказали, чтобы она ехала домой», — сообщил он.
В целом, отметил сын Краско, все не так критично. Актер периодически приходит в сознание, в этот момент пытается даже шутить, но галлюцинации не оставляют в покое его.
«Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже. <…> Только вот с галлюцинациями не сказать, что сильно лучше», — добавил он.
У артиста Ивана Краско начались галлюцинации после операции
В больницу Иван Краско попал 12 июня. Его помощница рассказывала, что у него тогда отказала левая часть тела. По некоторым данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные последствиями инсульта.
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