Раиса Рязанова раскрыла свой гонорар за фильм «Москва слезам не верит»

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Средняя заработная плата рабочих в СССР в 70-х составляла примерно 115. Сколько тогда получила артистка за роль в известной на всю страну мелодраме?

Народная артистка России Раиса Рязанова рассказала, сколько получала за один съемочный день в фильме «Москва слезам не верит».

«В день я получала 16 рублей 50 копеек», — сказала Рязанова изданию aif.ru.

По ее словам, в этой картине у нее было всего шесть съемочных дней.

Средняя заработная плата рабочих в СССР в 70-х составляла примерно 115 рублей.

Сейчас Рязанова уже получает пенсию. По ее словам, 18 тысяч рублей. Артистка продолжает трудиться по сей день.

«Я не могу сказать, что мне пенсии хватает, поэтому я играю в нескольких антрепризах», — сказала актриса.

К слову, в фильмографии Рязановой более 200 ролей. Она снималась в таких картинах, как «Глаз Божий», «Белый Бим Черное ухо», «Барышня-крестьянка», «Охотник», «И все-таки я люблю…», «Провинциальный детектив», «Жуки», «Солдаты», «Убойная сила», «Не родись красивой». Но наибольшую известность приобрела после роли в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

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