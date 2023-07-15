🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день искушений, обмана, иллюзий. Поэтому будьте осторожны и снисходительны ко всему, что происходит вокруг.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 июля, убивающая Луна в знаке Близнецы. День будет наполнен соблазнами, иллюзиями и, возможно обманом со стороны. Из-за влияния Луны у большинства представителей зодиакального круга может усилиться проявление как положительных, так и отрицательных сторон. В этот день следует себя сдерживать и не допускать конфликтов.

Кроме того, этот день неблагоприятен для работы, ведения бизнеса. Сегодня лучше повременить с серьезными решениями, как и с заключением брака.

♈ Овны

Овны, вас ожидают глобальные перемены. И произойти они могут достаточно быстро. Однако помните, перемены не просто так возникают в нашей жизни, а благодаря упорному труду и движению к ним. Даже малейшие шаги приближают к заветной цели. Вселенная советует продолжать двигаться маленькими шагами к мечте, но добавив в свои действия еще больше любви.

Космический совет: вас ожидают глобальные перемены.

♉ Тельцы

Тельцы, вероятней всего, раньше у вас преобладали к себе не самые приятные эмоции — гнев, злоба и даже порой безжалостность. Но теперь Вселенная призывает вас поменять отношение и стать мягче. Об этом, кстати, звезды пытаются сообщить уже давно. Сегодня настало время побаловать себя, признаться себе в любви, сказать добрые слова, похвалить за что-то. Ваша цель сейчас — полностью погрузиться в любовь и ощутить это прекрасное чувство. Будьте открыты и позвольте людям дарить вам заботу!

Космический совет: поменяйте отношение к себе и станьте мягче. Настало время любить себя!

♊ Близнецы

Близнецы, возможно, именно сегодня вы ощутите нехватку поддержки и отсутствие жизненной опоры. Но помните, самая главная опора в жизни для вас — вы сами! Ведь нет никого, кто знал бы вас лучше, чем вы сами. Станьте для себя как мать, которая то и дело направляет ребенка на путь, что позволит определить свои сильные стороны и в будущем сделать рывок вперед. И поверьте, недостатки — неплохо, наоборот — они делают человека особенным!

Космический совет: помните, самая главная опора в жизни для вас — вы сами!

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♋ Раки

Раки, ваша жизнь, возможно, в последнее время стала напоминать день сурка. Но это лишь так кажется. Пока вы ожидаете чего-то грандиозного, Вселенная уже готовит для вас перемены. Единственное, что придает вам сейчас огонька и эмоций — это отдаваемая окружающим страсть и бескорыстная любовь. Но, несмотря на некоторое затишье, помните о своей цели и продолжайте двигаться к ней. Поверьте, все случится по мгновению волшебной палочки.

Космический совет: некоторое затишье в жизни — не повод отказываться от мечты.

♌ Львы

Львы, продолжайте работать над собой и двигаться к желаемым целям. Поверьте, Вселенная наградила вас всем необходимым для лучшей жизни. Навыки, опыт, талант и мудрость выходят за рамки вашего биологического возраста. Поэтому не останавливайтесь, не бойтесь упасть, а если упали — скорее вставайте и продолжайте двигаться. Только так вы дойдете до нужного места!

Космический совет: несмотря ни на что не останавливайтесь на пути к желаемому.

♍ Девы

Девы, в последнее время вы, возможно, утратили способность контролировать ярость. Но все же надо постараться. Важно понять, что ссора из-за чего-то и высказывание своего мнения — это две разные вещи. Вселенная все же советует перестать конфликтовать и сосредоточиться на втором. При этом важно понять и осознать желаемое — то, к чему вы все-таки стремитесь. А после привнести в свою жизнь некоторую легкость. Добавьте игривость, кокетливость.

Космический совет: возьмите себя в руки и перестаньте ругаться с окружающими по пустякам.

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♎ Весы

Весы, Вселенная настоятельно рекомендует добавить эмоций в свою размеренную жизнь. Ведь окружающие тянутся к вам не только из-за исключительности, но и из-за того, что вы открыты к ним, добры и расположены.

Космический совет: добавьте эмоций в вашу размеренную жизнь.

♏ Скорпионы

Скорпионы, настал период глубокого анализа собственных действий и поступков. Это поможет вам сделать некоторые выводы о себе. Вселенная призывает все-таки оставаться начеку, но продолжать двигаться вперед. И не обращать внимания на мнение окружающих.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед, но не теряйте бдительность и настороженность.

♐ Стрельцы

Стрельцы, настало время избавиться от маски воина и облачиться в роскошные одеяния, чтобы продемонстрировать окружающим свою мягкость и изящество. Это позволит привлечь в вашу жизнь больше единомышленников, что, в свою очередь, даст вам возможности для развития.

Космический совет: избавьтесь от образа воина и продемонстрируйте окружающим свою мягкость.

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♑ Козероги

Козероги, Вселенная ведет вас в правильном и нужном для вас направлении. Просто доверьтесь ей и перестаньте думать, что все плохо. Ведь слова имеют огромную силу, а мысли — это и есть слова, которые мы проговариваем внутри себя. Постарайтесь начать мыслить более позитивно.

Космический совет: всегда есть выбор, главное — как посмотреть на ситуацию и ее оценить.

♒ Водолеи

Водолеи, любовь — поистине прекрасное чувство! И с этим не поспоришь. Но порой вы хотите за это чувство получить что-либо взамен. Но поверьте, даже если вы не ощущаете отдачи, она все же есть. Просто в другой форме, не той, которую вы ожидали и желали.

Космический совет: отдача — это не всегда получать желаемое, порой она преобразуется в другую форму.

♊ Рыбы

Рыбы, Вселенная подготовила для вас множество сюрпризов. И она уверена — вы готовы к их получению. Кроме того, чем больше перемен происходит в вашей жизни, тем больше открывается дверей для новых. Помните, преданность всему тому, что вы делаете и кого любите, — ваша сила! Хотя для некоторых это может казаться навязчивостью. Но не стоит обращать внимание на мнение окружающих!

Космический совет: готовьтесь получать подарки от Вселенной.

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