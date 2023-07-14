Супруга Дмитрия Тарасова попала в больницу

Фото, видео: Instagram* / kostenko.94; 5-tv.ru

Дети Анастасии Костенко очень переживают за нее. Что произошло?

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — попала в больницу. Причиной госпитализации стало отравление.

Но если все будет хорошо, то ее выпишут уже через сутки. В противном случае блогеру придется провести в стенах больницы несколько дней. Дети очень сильно переживают за маму и скучают. Благо в эру современных технологий есть возможность пообщаться по видеосвязи.

Футболист опубликовал видео в истории своего личного блога, как он вместе с детьми разговаривает с женой, которая сейчас находится в больнице. На кадрах становится ясно, что дочки и сын Тарасова и Костенко рады видеть маму даже через экран телефона.

Озадаченные дети спрашивали у мамы, почему она попала в больницу. Костенко призналась, что отравилась, съев пропавшие продукты. Одна из дочерей дала маме хороший совет на будущее.

«Нельзя есть! Тебе нужно понюхать и понять. Они (продукты. — Прим.ред.) пропали или не пропали», — сказала девочка.

Ранее, писал 5-tv.ru, друг Николая Дроздова назвал отравление причиной госпитализации телеведущего.

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