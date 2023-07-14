Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек

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Также известно, что супруга интернет-знаменитости — Артема Чекалина — не будут отправлять под домашний арест.

Пресненский суд Москвы отложил заседание по изменению меры пресечения на домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Решение принято для того, чтобы истребовать у следствия и исследовать видеозапись интервью Лерчек и ее супруга Артема, которое они дали на фоне неуплаты налогов. Заседание состоится 21 июля в 12:00 по московскому времени.

Также суд отказался менять меру пресечения Артему Чекалину. Его не будут отправлять под домашний арест.

Сегодня на заседании шло слушание по поводу изменения меры пресечения блогерам. Известно, что семья Чекалиных вопреки запрету пользовались интернетом. Следствие просило отправить их под домашний арест, а защита блогеров отпустить под залог в пять миллионов рублей. Интернет-знаменитости, в свою очередь, полностью признали свою вину и раскаялись.

Артем и Валерия Чекалины проходят по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: распределяли весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников.

Известно, что супруга Лерчек также проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных