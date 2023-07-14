Артем и Валерия Чекалины раскаялись в суде и полностью признали свою вину

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На заседании идет слушание по поводу изменения меры пресечения блогерам. Супруги вопреки запрету пользовались интернетом. Какое будет вынесено решение?

Семья блогеров — Артем и Валерия Чекалины (Артемчек и Лерчек) — признали свою вину в нарушении избранной им меры пресечения в виде запрета определенных действий. На заседании суда интернет-знаменитости раскаялись в содеянном.

Супруги вопреки запрету пользовались интернетом. Кроме того, им было запрещено общаться со свидетелями уголовного дела, не являющимися родственниками. На заседании идет слушание по поводу изменения меры пресечения блогерам.

Следствие просит отправить их под домашний арест. Защита блогеров просит отпустить их под залог в пять миллионов рублей.

Артем и Валерия Чекалины по делу об отмывании денежных средств и неуплате налогов. На заседании Лерчек заявила, что уже заплатила 311 миллионов рублей. Их она взяла взаймы. По ее словам, налоговая приняла денежные средства. Также она заявила, что отказывается от всех претензий и ходатайств к ФНС, а в ближайшее время намерена погасить все пени и штрафы.

Следователь же в зале суда заявил, что ущерб не возмещен в полной мере. Кроме того, Артема Чекалина в настоящее время проверяют по двум статьям — «Мошенничество» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД опровергли информацию о сговоре следователя с адвокатом по делу Чекалиных.