«Мужчину нужно уважать»: как Юта формирует отцовский образ у дочек

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Супруг певицы, режиссер и кинопродюсер Олег Осипов, скоропостижно скончался, когда девочкам было чуть больше года.

Юта формирует отцовский образ у дочек на примере старшего сына. Об этом заслуженная артистка России эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

«Мужчины-партнера в доме нет. Но есть сын. Я им изначально с самого-самого малого возраста показывала, что мужчина — это человек, который главный. Мужчину нужно уважать. Мужчине нужно это уважение показывать. С мужчиной надо советоваться», — рассказывает певица.

Таким образом Юта старается компенсировать отсутствие отца, которого девочки так рано потеряли.

«Конечно, я не говорю, что прямо на 100% эту линию выдерживала с сыном. Иногда у меня сын получал по башке при всех», — смеется певица.

Тем не менее, Юте удалось наладить в своей семье уважительные отношения, когда возникающиеся недопонимания можно решить с помощью диалога.

«На данный момент у нас не было в семье никогда ни одной драки, ни потасовки, ни пререканий», — делится певица.

Заслуженная артистка России воспитывает троих детей, которые родились в браке с режиссером и кинопродюсером Олегом Осиповым. В 2007 году у семейной пары появился на свет первенец Анатолий, а в 2010 — двойняшки Екатерина и Мария. А через год супруг Юты скоропостижно умер на 42-м году жизни от кардиосклероза у нее на руках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта назвала детей своими учителями.