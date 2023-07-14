Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии

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Его подозревают в закупках военной продукции в обход санкций.

Гражданин России Вадим Конощенок экстрадирован в США из Эстонии и предстанет перед судом в Нью-Йорке. Об этом сообщил офис федерального прокурора по восточному округу американского города.

Уточняется, что суд назначен на пятницу, 14 июля. В прокуратуре Нью-Йорка гражданина России назвали сотрудником разведки.

Об аресте россиянина по подозрению в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций, стало известно в декабре 2022 года. Если его признают виновным, тогда ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге арестовали россиянина, которого долгое время разыскивал Интерпол.