Иосиф Пригожин поддержал протесты в США: «У кого больше денег, тот и прав»

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Продюсер встал на сторону актеров, которые ополчились против его коллег по цеху.

Пригожин поддержал новый мятеж, который разгорелся в Голливуде. Речь, конечно, о Иосифе Пригожине, продюсере и муже Валерии. Сейчас в США проходит волна забастовок в киноиндустрии. Первыми протестовать стали сценаристы, а недавно против продюсеров вышли биться актеры. Их не устраивают условия труда и угрозы со стороны искусственного интеллекта. Иосиф Пригожин рассказал изданию Газета.ру, что в этой битве одержат победу продюсеры. У них деньги и власть.

«Я сочувствую целой индустрии, потому что искусственный интеллект и нейросети могут очень сильно повлиять на работу людей в профессии. Артист, который всю жизнь к этому стремится, он пытается окончить вуз, пытается посвятить себя служению профессии, по-другому назвать это нельзя», — сказал представитель культуры.

Пригожин отметил, что технологии должны развиваться, но не заменять человека. Сейчас у людей большая конкуренция. Теперь они должны соревноваться не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом.

Тысячи актеров пошли разбираться, почему в Голливуде происходит беспредел. Но Пригожин считает, что с помощью «мирных протестов» изменений не добиться, хоть и правда на их стороне.

«На самом деле — сила в деньгах и во власти. У кого больше власти, тот и прав. У кого больше денег, тот и прав. Прав тот, у кого больше прав. Все остальные бесправные. 100% победят продюсеры», — сделал свой прогноз Пригожин.

Муж Валерии отметил, что в последнее время побеждает зло. Все из-за того, что у добра нет кулаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеры «Оппенгеймера» ушли с премьеры фильма из-за забастовки.