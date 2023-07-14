«Не вызывает сомнений»: в МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО
В МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне спецоперации
Фото: www.globallookpress.com / Arno Burgi
Они также являются законной целью для российской армии, напомнили в ведомстве.
В зоне специальной военной операции на Украине последнее время фиксируется большая активность иностранных частных военных компаний. Об этом сообщили в российском МИД.
«Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», — говорится в заявлении.
В ведомстве при этом напомнили, что иностранные наемники, вступающие в ряды боевиков Вооруженных сил Украины, являются законными целями российской армии. В МИД также отметили, что бойцы «регулярно и успешно поражают» воюющих на стороне террористов иностранцев.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ на купянском участке фронта.