Концы в воду: компания OceanGate заметает цифровые следы

Компания OceanGate после гибели батискафа «Титан» удаляет все данные о себе в Сети

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Организация активно удаляет свои аккаунты в социальных сетях. Также они заблокировали сайт. Но для чего? Неужели там можно найти конфиденциальную информацию?

В июне батискаф компании OceanGate разорвало во время погружения к затонувшему «Титанику». В результате трагедии погибло пять человек, включая директора организации Стоктона Раша. После происшествия OceanGate заявили, что остановят все разведывательные и коммерческие операции. А через неделю они стали заметать свои цифровые следы.

Компания удалила свои страницы в социальных сетях, а сайт стал недоступен. Об этом сообщило издание Insider.

Теперь веб-страница компании перенаправляет пользователей на запись о том, что все операции прекращены. А аккаунт в Facebook* либо сделали приватным, либо удалили. Страницы организации в Twitter больше не существует. Также один из профилей OceanGate в Instagram* стала приватным, а второй был удален.

Когда батискаф пропал, генеральный директор OceanGate Стоктон Раш и сама компания подверглись тщательной проверки.

Ранее 5-tv.ru писал, что организация приостановила все операции после взрыва подводного судна «Титан».

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