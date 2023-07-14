Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован в одну из столичных больниц

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Что с ним случилось?

Телеведущий Николай Дроздов из-за проблем с самочувствием поздно вечером 13 июля был госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По некоторым данным, у него начались воспалительные процессы внутренних органов.

В конце 2022 года Дроздов сломал восемь ребер в результате неудачного падения — он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

Телеведущий провел в больнице две недели, покинув ее на инвалидной коляске. Спустя полгода Николай Николаевич рассказал о серьезных осложнениях после перелома — так, пока он с трудом может дышать и говорить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после серьезной травмы, которую он получил полгода назад.