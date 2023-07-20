«Я могу служить на благо культуры»: Юта о работе с театром Российской армии

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По признанию певицы, сотрудничество с театром оказалось для нее очень удачным.

В первую свою поездку в воинскую часть Юта выступала в поле на каблуках. О сотрудничестве с театром Российской армии певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Юта стала работать в театре Российской армии в 2020 году. По признанию певицы, для нее это очень удачное и счастливое сотрудничество.

«Это было обоюдное желание. Потому что я понимала, что я могу и, главное, имею возможность служить на благо культуры в вооруженных силах. И мне была необходима соответствующая поддержка. И когда я пришла в театр, у меня было ощущение, что мы нашли друг друга, потому что театр дает мне возможность ездить туда, куда не каждый поедет, чего я и хотела», — поделилась Юта.

По признанию заслуженной артистки РФ, за время сотрудничества она получила колоссальный опыт. Певица с улыбкой на лице вспоминает свою первую поездку воинскую часть, когда площадкой для выступления было поле.

«А я же этого не знала раньше. Я же взяла с собой каблуки красные. <…> И платье у меня было красное с пайетками. Ну я правда не знала, что мы в поле едем», — смеется Юта.

По словам заслуженной артистки РФ, к началу СВО она была уже готова и морально, и профессионально ездить к российским военнослужащим и подбадривать их своими песнями.

«Все равно где ты выступаешь — в поле или на камазе, в каблуках или без. <…> Ты выходишь и работаешь. И тебе ничего не страшно. Это очень полезный навык», — делится певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта объяснила, почему ездит в зону СВО.