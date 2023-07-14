СК назвал причину взрыва автомобиля в Белгороде
СК РФ: причиной взрыва автомобиля в Белгороде стало СВУ
Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.
Самодельно взрывное устройство (СВУ) стало причиной взрыва автомобиля в Белгороде, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Так, по данным ведомства, взрывное устройство было заложено под днищем авто.
«Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт», — добавляется в сообщении.
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.
О взрыве автомобиля в Белгороде стало известно в пятницу, 14 июля. На место ЧП выезжал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадал мужчина, находившийся в машине, а также мимо проходившие женщина и ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавших при взрыве авто в Белгороде при необходимости могут отправить на лечение в Москву.