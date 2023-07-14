Каша с сюрпризом: за что в Китае казнили воспитательницу детского сада

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Женщина совершила страшное преступление еще несколько лет назад.

В Китае воспитательницу детского сада казнили за отравление детей в провинции Хэнань. Об этом сообщает издание «Панпай».

Само происшествие произошло еще в 2019 году — обвиняемая Ван Юнь работала в детском саду «Мэнмэн» и подсыпала в кашу нитрит натрия. В результате 25 детей были госпитализированы с отравлением, один из них погиб в больнице. Позже выяснилось, что всему виной был ее конфликт с коллегой. Она знала, что дети тоже могут съесть эту отравленную кашу, но надеялась, что ее съест коллега.

Также известно, что это не первый случай, когда женщина пыталась отравить людей. Например, в 2017 году Юнь поссорилась с мужем, купила в Интернете нитрит натрия и добавила ему в стакан воды. Супруг попал в больницу с отравлением, но остался жив.

По итогу суд указал, что женщина прекрасно знала, что нитрит натрия может быть опасен для людей, однако дважды применила его для сведения личных счетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как семиклассница из Вологды отравила духами 17 школьников и учителя.