Лавров принял участие в заключительном дне саммита стран АСЕАН: итоги

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Попытки Запада повлиять на события в Азиатском регионе обсудили в Джакарте. Там проходит завершающий день саммита стран АСЕАН.

Яркие костюмы, очередь за ланчем, золотые рыбки — в максимально неформальной обстановке прошел завершающий день саммита стран АСЕАН. Хотя вопросы обсуждались вполне серьезные. Кто задал тон дресс-коду и о чем умолчал американский госсекретарь по итогам встречи? Все детали — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Саммит десятки стран юго-восточной Азии превращается в Восточноазиатский. А это АСЕАН + восемь стран, включая Россию и США. То есть, те, кто заинтересован в работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем, встречает министров президент Индонезии Джоко Видодо. Значит, надо соответствовать.

Министры идут по красной дорожке в национальных индонезийских костюмах. Это уже традиция. Вот и наш министр Лавров. Причем встречает министров президент Индонезии Джоко Видодо.

«Национальная индонезийская рубашка называется „батик“, что в переводе означает „капля воска“. Именно парафины и смолы консервируют уникальный рисунок на ткани. Это деловая одежда, то есть такую рубашку не стыдно надеть и на прием к президенту», — отметил корреспондент Николай Иванов.

Периодически министры выходили подышать свежим воздухом. Вот глава европейской дипломатии Боррель в индонезийском батике вышел посмотреть на экваториальную природу, хотя сам недавно с пренебрежением назвал весь мир дикими джунглями, и только Европу — цветущим садом, который надо защищать от вторжения варваров.

«Отель, который служит площадкой для саммита, называется «Шангри-Ла». Это выдуманная, сказочная страна. Сад вокруг гостиницы действительно сказочный. Здесь тропические растения, а в пруду водятся даже карпы — их называют «хой», — уточняет корреспондент.

На самом Восточноазиатском саммите министры сидят за круглым столом. Рядом с нашим министром — филиппинец, а дальше — госсекретарь США. Заседание закрытое для прессы.

Поэтому, когда оно закончилось, все кинулись узнавать, была ли встреча у Лаврова и Блинкена.

— Господин Блинкен, у вас были контакты на полях с Лавровым?

Но Блинкен молчал. Ему было и так непросто. Надо было подняться на 23-й этаж на рабочий ланч, а у лифтов — натуральная давка. Пришлось ждать своей очереди, хотя американцы к этому не привыкли.