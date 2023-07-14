«Эффект лисьих глаз»: хирург овучила предполагаемые операции Лады Дэнс

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По словам хирурга, линия бровей артистки стала выше, а скулы — более четкими.

У певицы Лады Дэнс яркая внешность с характерными чертами лица. Трудно поверить, что в этом году ей исполняется 57 лет. Издание «Страсти» решило поинтересоваться у пластического хирурга Марии Ситниковой, в чем секрет молодости и красоты исполнительницы хита «Будь со мной».

Эксперт заявила, что у артистки хорошая генетика. При этом заметно, что у Дэнс есть пластические операции, которые она делала для того, чтобы еще сильнее улучшить свой внешний вид.

Хирург сравнила свежие снимки певицы с более старыми, Ситникова отметила, что некоторые изменения определенно есть. Так, например, линия бровей артистки стала выше, а скулы — более четкими, овал лица также стал лучше выделяться. Замеченные детали натолкнули на мысль, что певица перенесла броулифтинг.

«В ходе этой операции брови приподнимаются выше, а взгляд становится более открытым. При этом появляется эффект лисьих глаз», — высказалась она.

По словам эксперта, следы от этой операции маскируются в зоне волосистой части головы и не видны людям, не разбирающимся в медицине. Поэтому многие, кто делает их, зачастую врут о естественной красоте.

По словам Ситниковой, стоимость пластики начинается от 300 тысяч рублей.

Также врач отметила, что на новых фото Лады отсутствуют мешки под глазами и нависшее веко. По словам эксперта, без помощи пластического хирурга таких изменений добиться невозможно.

В ходе таких манипуляций удаляются избытки кожи верхних и нижних век, а также жировые грыжи, формирующие мешки под глазами. Блефаропластику нередко совмещают с броулифтингом

Стоимость процедуры составляет 200 тысяч рублей. Ситникова предположила, что Дэнс не обходится без косметологических процедур, которые поддерживают и улучшают эффект пластики.

Однако женщина убеждена, что 56-летняя артистка прекрасно выглядит для своего возраста.

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