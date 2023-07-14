Украинские диверсанты в упор расстреляли машину с людьми под Угледаром

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Армия РФ вынудила убийц покинуть местность.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Диверсионно-разведывательная группа на украинском броневике „Казак-2“ пыталась занять позиции в серой зоне и замаскировали машину в лесопосадке, а сами рассредоточилась по территории», — говорится в сообщении.

Именно в этот момент на легковой машине мимо проезжали ни в чем не повинные местные жители. На дорогу тут же выбежали украинские боевики и в упор расстреляли машину с водителем и пассажиром, после чего спрятали тела в лесопосадке. Затем они попытались туда же спрятать и свою машину, но армия РФ принялась бить по террористам и вынудила их уйти.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении.