«Барьеры жизни»: Костомаров учится преодолевать препятствия на протезах
Фигурист Роман Костомаров показал видео тренировки на протезах по преодолению препятствий
Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; Instagram* / romankostomarovkrs; 5-tv.ru
Фигурист Роман Костомаров вернется в больницу, но перед этим продолжает усиленные тренировки.
Фигурист Роман Костомаров поделился новым видео с тренировки на протезах. Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился очередным видео с тренировки. Он опубликовал видео с этапом преодоления препятствий.
«Барьеры жизни», — подписал видео Костомаров.
Роман Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем его состояние стремительно ухудшалось. Фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.
Теперь спортсмен привыкает к новой реальности, не теряет позитива и стремится к восстановлению. Впереди его ждет протезирование рук.
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