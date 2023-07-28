Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

По признанию заслуженной артистки РФ, дети ей помогли прийти в состояние баланса.

Юта назвала детей своими учителями. Как поменялось ее отношение к жизни, заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

«Привести себя в состояние баланса мне помогли дети. <…> Именно через отношение к собственным детям, я начала менять отношение к себе. То есть можно сказать, что дети — это мои учителя. Это произошло не сразу. Наверное, старший терпел меня лет семь в прежнем амплуа. Только потом что-то начало меняться», — рассказывает Юта.

Знаменитость воспитывает троих детей, которые родились в браке с режиссером и кинопродюсером Олегом Осиповым. В 2007 году у семейной пары появился на свет первенец Анатолий, а в 2010 — двойняшки Екатерина и Мария. В 2011 году супруг Юты скончался на 42-м году жизни от кардиосклероза. После смерти отца 15-летний сын певицы Анатолий стал главным мужчиной в семье.

«Лучшего сына и придумать было невозможно для себя. Когда я ему говорю: „Толян, какой ты настоящий, офигенный“, он отвечает: „Ой, да ладно, мам“. <…> Он смущается точно также, как я смущаюсь, когда меня хвалят», — смеется Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта рассказала о своем сценическом образе.