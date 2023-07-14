«Определенный вид деятельности»: сможет ли Гуф построить крепкую семью

Фото, видео: ВКонтакте / Алексей Долматов / guf; ВКонтакте / Юлия Карандина (Баженова) / 411283363; 5-tv.ru

По словам психолога, у артиста специфический круг общения, который виноват в его проблемах в отношениях.

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов— Прим. ред.) в последнее время все чаще попадает в семейные драмы.

В последнее время новости об артисте все чаще касаются не его музыки, а скандалов с нынешней и бывшей женами, которые возникают на фоне употребления Гуфом алкоголя и запрещенных веществ, а также выплат алиментов.

На этот раз не выдержали нервы у модели Юлии Королевой — девушка официально подала на развод спустя полтора года в браке с рэпером. 5-tv.ru решил поинтересоваться у семейного психотерапевта Юлии Карандиной о том, есть ли у Гуфа шанс построить с кем-то нормальные, адекватные взаимоотношения? Или уже нет?

По словам эксперта, такое поведение музыканта складывается из его сферы деятельности, в которой присутствуют все аспекты, оказывающие негативное влияние на поведение Долматова, например, алкоголь и женщины легкого поведения.

Однако при желании Гуф, естественно, сможет построить нормальные отношения. Но семейный психотерапевт не исключает тот факт, что Королева и Айза сами провоцируют рэпера на ссоры.

«Бывают такие женщины, которые мужчину бередят (накручивают, треплют нервы— Прим. ред.)», — объясняет Карандина.

С психологической точки зрения, он не родился учителем по истории. Он также не является действительно выдающимся артистом, заметила Карандина. А даже самые великие знаменитости испытывали колоссальный стресс и давление из-за своей популярности.

«У него определенный вид деятельности, которая накладывается на его поведение», — утверждает врач.

Специалист обратила внимание на то, что настоящей жертвой ненормальных отношений рэпера стали его дети, которые страдают из-за скандалов родителей и внимания прессы.

Конфликты в браке Королевой и Долматова начались еще на отдыхе в Турции. Тогда из-за наркотического срыва он забрал у жены документы и не отпускал домой. После пара вновь помирилась, но их отношения не улучшились. Позже в отношения пары влезла экс-супруга Долматова Айза, которая ограничила общение мужа с его единственным наследником Сэмом.

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