Гусеницы и удав: опубликован необычный райдер Люси Чеботиной
В райдере Люси Чеботиной прописан аквариум с гусеницами и террариум с удавом
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Помимо условий в графике, проживании и питании, в требованиях певицы есть еще несколько удивительных пунктов.
Певица Люся Чеботина согласна давать концерты, если в ее гримерке будет сырное ассорти, разные виды орехов, фрукты с бутербродами и удав с гусеницами. Необычный райдер обнародовало издание Super.
Администраторы певицы четко прописали в райдере обо всех пунктах, включая финансовые условия, транспорт, проживание в гостинице, график, питание и гримерные комнаты. Так, среди прочего, в гримерной комнате артистки должны быть:
- свет;
- бутерброды;
- фруктовая тарелка;
- сырное ассорти;
- чай, кофе;
- шоколад;
- мясная нарезка.
И еще много чего съедобного и не только. Больше всего удивляет последний пункт в райдере, выделенный красным цветом.
«В гримерной артиста в обязательном порядке должен быть размещен аквариум с гусеницами и террариум с удавом. Размер удава нужно согласовать заранее с директором артиста», — написано в требованиях.
К слову, пункт про удава оказался лишь проверкой для заказчиков. Так Чеботина и ее директор хотели проверить, сколько внимательно организаторы изучают райдер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина писала стихи на уроке химии.