Продюсер Джонни Деппа ответил на слухи о визите актера в Россию

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Голливудский актер опубликовал видеообращение к зрителям, которое вселило надежду в российских поклонников.

Джонни Депп не собирается посещать Россию. Об этом сообщил его продюсер Стивен Дойтерс в Twitter.

«Визитов в Россию не будет», — коротко и ясно обозначил он.

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Сообщения о скором приезде голливудского актера в Россию появились после видеообращения, на котором он сказал «До встречи». Его показывали после фильма «Жанна Дюбарри», вышедшего в мировой прокат в июле. Почему-то многие решили, что Депп обратился именно к российским зрителям.

«Это видео было сделано для мирового релиза фильма», — пояснил продюсер актера.

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К слову, слухи подогрел и российский музыкант Михаил Лисов. Он заявил, что договорился с представителями Джонни Деппа о сотрудничестве, ради которого актер и должен был посетить Россию. Якобы за это артисту должны были заплатить 370 тысяч долларов и провести экскурсию по городам, которые он хотел увидеть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Деппа удостоили продолжительных оваций в Каннах.