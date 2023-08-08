«Накрывает за рулем»: как заслуженная артистка РФ Юта пишет песни

Самое опасное место, где к Юте приходит вдохновение, когда она пишет песни, — за рулем

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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По признанию певицы, вдохновение может прийти к музыканту где угодно.

Самое опасное место, где к Юте приходит вдохновение, когда она пишет песни, — за рулем. В этом заслуженная артистка РФ эксклюзивно призналась автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

По признанию Юты, после стольких лет работы с музыкальным материалом, она до сих пор не может объяснить, как у нее получается писать композиции.

«Песня, которая к тебе приходит, она диктует то звучание, которое в конечном итоге сложится. <…> Когда песня пишется в голове, она пишется уже в каком-то идеальном звучании, и придумать что-то другое — это от мозга, а музыка не от мозга», — рассказывает певица.

Как делится Юта, вдохновение может прийти к музыканту где угодно.

«Самый такой погранично-опасный момент, если тебе накрывает за рулем. И особенно если, ты допустим, должен дожать куплет. И у тебя есть две ключевые фразы, а третьей и четвертой нет. И ты садишься за руль, и вот в процессе вождения все равно идет вот эта работа, и она занимает много времени», — делится певица.

По словам Юты, однажды из ее памяти стерлась половина дороги, когда она увлеклась написанием композиции, находясь за рулем. Тем не менее, певица понимает всю опасность подобных действий во время вождения, ведь она рискует не только своей жизнью, но и семьей.

«Сперва появляется потребность написать. Ты еще не знаешь, о чем ты будешь писать. Ты находишься в преддверии родов. Все это так очень волнительно. А где тебя эти роды накроют, при каких обстоятельствах — ты не знаешь. Самое главное, желание. Многие еще правильно говорят, что ждать вдохновения — это довольно бессмысленное занятие. Вдохновение не приходит к тем, кто не работает», — рассказывает Юта.

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