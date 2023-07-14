В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорвать оборону в направлении Урожайного

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Противник уже несет ощутимые потери.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на прорыв в направлении села Урожайное рядом с Великой Новоселовкой. Об этом сообщил замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, противник несет ощутимые потери, но попыток обороны не прекращает.

«Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление, как наиболее оптимальный вектор продвижения», — заявил Ходаковский.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ при наступлении на донецком направлении.