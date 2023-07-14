Госпитализированному актеру Ивану Краско стало хуже

Фото: Кадр из сериала «Литейный», 2008 г.

Подробности его состояния привела помощница.

Госпитализированного актера театра и кино Ивана Краско должны были перевести из реанимации в обычную палату. Однако этого не сделали из-за ухудшения его состояния, рассказала 5-tv.ru помощница артиста.

Таким образом, знаменитость до сих пор остается в реанимации под наблюдением врачей.

В больницу Иван Краско попал 12 июня в тяжелом состоянии. По словам помощницы, у него отказала левая часть тела. По предварительным данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Иван Краско перенес четвертый инсульт.