Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян
ГД одобрила во втором чтении повышение предельного возраста пребывания в запасе
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.
Госдума во II чтении одобрила поднятие на пять лет предельного возраста пребывания в запасе одной категории россиян — резервистов, имеющих воинские звания.
Таким образом мера, в рамках которой в первом разряде возраст повысится до 40 лет, во втором — до 50, в третьем — до 55, коснется:
- солдат;
- матросов;
- сержантов;
- старшин;
- прапорщиков;
- мичманов.
Также в документе указывается, что планируется увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.
Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО.