Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

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ГД одобрила во втором чтении повышение предельного возраста пребывания в запасе

Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Госдума во II чтении одобрила поднятие на пять лет предельного возраста пребывания в запасе одной категории россиян — резервистов, имеющих воинские звания.

Таким образом мера, в рамках которой в первом разряде возраст повысится до 40 лет, во втором — до 50, в третьем — до 55, коснется:

  • солдат;
  • матросов;
  • сержантов;
  • старшин;
  • прапорщиков;
  • мичманов.

Также в документе указывается, что планируется увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Инициатива также предполагает возможность заключения военного контракта о пребывании в резерве с иностранцем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российским вузам рекомендовали начислять дополнительные баллы абитуриентам за участие в СВО.

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