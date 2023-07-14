В Кремле отреагировали на попытку атаки дроном Курской АЭС

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Между тем российские силы ПВО демонстрируют эффективность против вражеских летальных объектов.

Враг не оставляет попыток террористических атак, так в Кремле прокомментировали падение украинского дрона в городе Курчатов, где находится Курская АЭС.

«Системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры», — добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу, 14 июля, беспилотный летательный аппарат упал в городе Курчатов Курской области, в котором расположена Курская АЭС. В городе многоквартирный дом получил частичные повреждения, но критически важные объекты остались целы, пострадавших, по предварительным данным, также нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала падение украинского дрона в городе Курчатов.