Индия осуществила успешный запуск ракеты-носителя с миссией «Чандраян-3» к Луне Сегодня, 12:14 Анастасия Бурмистрова 25 25

Фото: Reuters / JOE SKIPPER

На естественный спутник Земли будет доставлен луноход. Чем он займется?