Боксер Александр Усик решил баллотироваться в президенты Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Но прежде спортсмен определил себе другую амбициозную цель.
Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик решил баллотироваться в президенты. Об этом он сообщил YouTube-каналу Seconds Out.
«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — заявил боксер.
На данный момент это главная цель для спортсмена. Если в ближайшем будущем его карьера будет закончена, бокс никуда не исчезнет, пообещал украинец.
Александр Усик — являлся единственным в мире среди профессиональных боксеров современности обладателем чемпионских поясов всех престижных боксерских ассоциаций.
Он является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине призвали к досрочным выборам президента.