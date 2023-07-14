Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон хочет снять фильм о трагедии батискафа «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions

По данным источника, мужчина уже ведет переговоры с одним крупным стримингом.

Режиссер Джеймс Кэмерон, который является автором фильма «Титаник» уже ведет переговоры о том, чтобы снять новую картину о пропавшим батискафе, сообщает издание The Sun.

По данным источника, мужчина планирует снять картину для одного крупного стриминга. Есть сведения, что режиссер уже нырял к «Титанику», чтобы воссоздать точную историю трагедии пяти человек, погибших на подводной лодке в прошлом месяце.

Режиссер Джеймс Кэмерон. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

К слову, Джеймс Кэмерон получил три «Оскара» за кинокартину «Титаник» в 1998 году.

Батискаф «Титан» направлялся к затонувшему в 1912 году «Титанику». Он пропал с радаров в день погружения — 18 июня. Внутри глубоководного аппарата находились пять человек. Среди которых были — генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд. На поиски были брошены силы флота и авиации нескольких стран.

Как стало известно позже, трагедия произошла из-за отказа бортового питания. Это случилось на глубине примерно 1 700 метров. «Титан» пошел камнем ко дну и падал еще около километра вниз. Все это время пассажиры, превратившись в клубок, ждали своей смерти.

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Люди начали падать друг на друга, как в колодец в кромешной тьме, которая воцарилась в салоне.

По приблизительным расчетам, это продолжалось от 48 до 71 секунд. А затем давление расплющило аппарат и всех, кто был внутри.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания OceanGate приостановила все операции после взрыва батискафа «Титан».