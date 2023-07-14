Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Что они там делали с опасным оружием в руках?

Трое молодых людей решили развлечься с огнеметом, купив его через интернет, на крыше дома в Москве. Однако были задержаны полицией, сообщает источник 5-tv.ru.

По его данным, в полицию сначала сообщили о возгорании на крыше дома по 1-му Вражскому переулку. Прибывшие на место сотрудники не обнаружили пожара, но заметили граждан с огнеметом.

Троих молодых людей с огнеметом задержали на крыше дома в Москве. Фото: 5-tv.ru

Оказалось, что 23-летние парни купили опасное оружие, чтобы записать клип и прославиться в социальных сетях. Теперь они находятся в полицейском участке, огнемет изъят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского блогера и трансгендера Хилми Форкса оштрафовал московский суд за мелкое хулиганство.