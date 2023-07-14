В МИД прокомментировали падение ракеты КНДР в экономической зоне РФ

Захарова: подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в экономической зоне России пока нет

Фото: www.globallookpress.com / kcnawatch. co

Дипломата обнадежило появление у ООН возможности определять направление полета ракет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, никаких данных, подтверждающих, что ракета упала в экономической зоне страны — нет. При этом Захарова отметила, что возможность ООН фиксировать и определять направление полета ракет обнадеживает. Однако, несмотря на это, данных о том, кто же все-таки обстреливает атомные станции на Украине у организации нет.

«Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» — написала Захарова.

До этого стало известно, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwaseong-18, а в ходе проведенных испытаний, ракета пролетела расстояние 1 001 километр и упала в Японском море.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Японии заявили об очередном пуске ракеты со стороны КНДР.