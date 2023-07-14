Путин обсудил с членами Совбеза дополнительные меры защиты важных объектов
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Прошлое собрание было посвящено теме санкционного давления западных стран на Россию.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Темой собрания стало обсуждение дополнительных мер защиты критически важных объектов.
После приветствия президент передал слово докладчику — директору ФСБ Александру Бортникову.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе Совбеза президент заявил — у стран, которые устраивают сложности для России, ничего не получалось и не получится.