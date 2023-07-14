Путин обсудил с членами Совбеза дополнительные меры защиты важных объектов

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Прошлое собрание было посвящено теме санкционного давления западных стран на Россию.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Темой собрания стало обсуждение дополнительных мер защиты критически важных объектов.

После приветствия президент передал слово докладчику — директору ФСБ Александру Бортникову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе Совбеза президент заявил — у стран, которые устраивают сложности для России, ничего не получалось и не получится.