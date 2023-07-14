Разгерметизация баллона с обедненным ураном произошла на Уральском электрохимкомбинате

Фото: Владимир Жабрико / ТАСС

Ситуация носит локальный характер, предприятие работает в штатном режиме.

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на Уральском Электрохимическом Комбинате (УЭХК), сообщает предприятие.

Согласно данным, ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.

«Сегодня, 14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом один кубический метр. Один пострадавший», — говорится в сообщении.

На данный момент весь персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Также в сообщении предприятия указано, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, соответственно — опасности для жителей Новоуральска нет.

Причины инцидента устанавливаются, УЭХК продолжает работать в штатном режиме.

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