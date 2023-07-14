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Из-за распространения инфекции на острове погибло уже 300 тысяч котов.

На Кипре зафиксировали вспышку кошачьего коронавируса. По данным DailyMail, 300 тысяч кошек погибли от кошачьего инфекционного перитонита, который является штаммом коронавируса.

Пандемия на острове начала прогрессировать еще в январе. Вирус не опасен для человека, но представляют угрозу для кошек, если вовремя не начать лечение.

«Вирус может распространиться и на другие страны, есть свидетельства таких случаев в Израиле и Турции. Эксперты предупреждают, что жертвы будут колоссальными», — пишет автор материала.

Местные жители сообщают, что кошек на острове стало меньше, а в некоторых местах даже появились их трупы. От вируса погибают как бродячие, так и домашние коты. Их поместили на карантин в ветеринарные клиники, чтобы не допустить распространения заболевания. Волонтеры и ветеринары занимаются лечение зараженных животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США в крови домашних животных нашли высокий уровень вредных химических веществ.