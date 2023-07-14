Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владислава из Татарстана

Фото, видео: 5-tv.ru

Телезрители смогли собрать нужную сумму для лечения парня.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали историю Влада из Татарстана.

У парня — тяжелая травма после того, как его сбила машина. Сперва он вообще ничего не помнил и никого не узнавал, теперь его состояние получше, но в голове есть место, где части черепа просто нет — кость раскрошилась из-за удара.

Нужна операция по установке импланта, стоимость вмешательства — больше двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Все средства родители потратили на предыдущие лечение и реабилитацию.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать недостающую сумму. За сутки вы перечислили три миллиона 853 тысячи 321 рубль. Большое вам спасибо!